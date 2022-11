¡Cómo un niño! Papá se tira al piso y le hace berrinche a su hija para que le compre un televisor

Los padres suelen lidiar con los berrinches de sus hijos, sin embargo, en el caso de hoy se invirtieron los papeles y es un papá quien le hizo una escena a su hija en el centro comercial.

Papá le hace berrinche a su hija en centro comercial

Padre e hija se reunieron para ir a un centro comercial a realizar las compras para el hogar. En el establecimiento, el señor le hizo un berrinche a su hija para que le comprara un televisor.

En las imágenes, se puede ver como el señor le señala el televisor que quiere y le dice: “Este es el que yo quiero, me lo compras Miriam, vos me lo tenés que comprar”. Esto no fue suficiente para lograr captar la atención de su hija.

El papá se tiró al piso para seguir gritando que quería ese televisor. Su enojo aumentó y hasta se quitó los zapatos en señal de protesta. La hija que estaba cerca de ellos solo atinó a reírse y alejarse del lugar para que los demás no vean la escena montada por su padre.

El video fue viral en redes sociales

El video fue colgado por un familiar en su cuenta de TikTok y le falta poco para llegar al millón de reproducciones. Miles de usuarios comentaron que esto es normal y que los roles en algún momento se invierten.

“Señor que hace berrinche lo amamos”, “Eso deberíamos hacer con nuestros hijos adultos hacerles volver a su niñez”, “Mi angustia al ver q se tira al suelo con el pantalón blanco y más encima se refriega”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.