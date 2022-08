Cierran canal de youtuber por amenazar a mesera que no le regaló empanadas

Se ha convertido en una constumbre que influencers y youtubers vayan a los restaurantes para realizar contenidos. Pero, muchos de ellos de aprovechan de su "fama" para abusar de los dueños y comer gratis.

Sin embargo, algunos han decidido no caer en el juego de estos creadores de contenidos. En España, un hombre perdió su canal de YouTube luego de amenazar a una mesera por no darle empanadas gratis.

▶️| El 'youtuber' Borja Escalona amenaza 'A tapa do barril' de Vigo con malas reseñas y pasar una factura de 2.500 euros 'por promoción' si no le dan de comer gratis.



🤷‍♂️| ¿Qué os parece esta actitud?



📲| Sigue informado en https://t.co/a2ube99NJu pic.twitter.com/8SKS46TZEs — EDA TV (@edatvoficial) August 13, 2022

¿Qué fue lo que pasó?

Según las imágenes grabadas el sábado 13 de agosto, se puede observar al youtuber Borja Escalona, quien hace unas semanas decidió ir al bar ‘A Tapa do Barril’, ubicado en la ciudad de Vigo al norte de España.

Lo que el hombre no se esperaba era que la mesera le cobre por lo consumido, es por esto que decidió amenazarla diciéndole que su empresa le pasaría una factura al dueño del restaurante por la suma de 2500 euros si no le daban de comer gratis.

Su actitud fue totalmente rechazada

El clip que viene dando la vuelta al mundo se hizo viral en cuestión de minutos y muchos usuarios no dudaron en opinar al respecto y mostrar su molestia.

“Que haga esto en mi negocio verás que sorpresa se lleva”, “Las promociones son contratadas no por imposición”, “A cuantos otros establecimientos de restauración habrá amenazado? Estaría interesante que se den a conocer para compartir la experiencia”, “El local puede ponerle una demanda por daños y perjuicios ya que admitió que entra, come y no paga”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.