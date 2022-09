Youtuber critica al Rey del Ceviche de Pota y causa revuelo en las redes sociales

Hace unos meses se hizo famoso en TikTok un hombre que vendía ceviche en carretilla en el distrito de San Miguel. Tanta fue la repercusión que tuvo que ahora es llamado el Rey del Ceviche de Pota.

Debido a ello, muchos youtubers han ido hasta su espacio para probar y opinar sobre sus platillos. Sin embargo, los comentarios de Luis, uno de los miembros del canal "Mi Receta Mágica", ha desatado una ola de críticas, las cuales se han hecho viral en las redes sociales.

"Su sabor es normal"

Luis, junto con su acompañante, decidió ir hasta Ceviche Carretilla Percy para probar algunos de sus platos. Como ellos comentan, no llegaron a una buena hora y no alcanzaron a comprar un platillo a pesar de las más de 2 horas de cola que hicieron.

Sin embargo, un comensal lo reconoció y decidió invitarle un platillo. "Este es el famoso ceviche de carretilla. Solo nos alcanzó para uno y eso que nos han invitado", empezó indicando el youtuber.

Luego de ello, empezó a hablar sobre el ceviche de pota. "A ver por qué es tan famoso este cevichito. El limón que utiliza es grande y amarillo. Tiene un sabor medio extraño. Está agradable, sí, pero 'wuao', 'wuao' no es", indicó en un primer momento.

"Me gusta que la cebolla este finamente cortada. La pota en cubos pequeños y el pescado le dan algún valor agregado fuerte, más la cantidad, ahora entiendo por qué la gente hace cola (...) Yo nunca he esperado tanto tiempo para comer en un lugar que es carretilla y la experiencia no fue buena. Volvería si paso por acá y lo veo vacío. Tiene un sabor normal", complementó.

Esta opinión generó una serie de comentario por parte de los fanáticos de Percy, aduciendo que es el mejor ceviche que han probado. "Yo comí su ceviche y el sabor es buenazo", "¿A que defines como sabor normal?", "Es buenazo, no es normal", fueron algunos de las reacciones de los cibernautas.