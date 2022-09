Álbum Panini: pegaron figurita de Lionel Messi en Uruguay

El álbum Panini del Mundial Qatar 2022 es sagrado para los amantes del fútbol. Desde que salió a la venta, los hinchas se la pasan comprando paquetes y buscando completar cada una de las figuritas. Encontrar la de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé se vuelve toda una hazaña.

Sin embargo, esto no fue tomado en cuenta por una joven a la que le encargaron pegar unas figuritas y confundió la camiseta del ídolo de la albiceleste, colocándola en el espacio destinado para la selección uruguaya.

Joven daña figurita de Lionel Messi

En un video que fue colgado en TikTok por la usuaria Sofía Ponce, se ve a la joven contenta pegando las figuritas en el álbum Panini hasta que se da cuenta de su error.

“Cuando el FIFAs (sic) me confía su álbum y pongo a Messi en Uruguay porque me confundí de banderas”, señaló la joven nerviosa, rogando que el joven, quien le encargó el trabajo, no se diera cuenta de su confusión.

Automáticamente, el hecho se volvió viral en las redes sociales y el clip ya cuenta con más de cinco millones de reproducciones.

Usuarios se solidarizan con dueño de álbum

En internet muchos usuarios se sintieron identificados con la situación. Algunos contaron su experiencia como dueños del álbum Panini, mientras que otros congraciaron con la despistada joven por haber cometido el grave de error y malograr así la figurita del delantero del Paris Saint Germain.

“Me paso con Neymar, me lo pegaron en Ecuador”, “Es tu exnovio o qué”, “Me pasó con el álbum de mi primito”, “Yo le termino”, “Yo pero con mi hermano”, “Que te perdone Dios”, se lee entre los comentarios.