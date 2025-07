En Indiana también se están gestionando repartos de comida gratis. Recientemente, Food Banks Of Northern, quienes tienen por lema Creando comunidades más saludables, ha programado una serie de entregas.

De acuerdo con la página web de esta organización de Estados Unidos, las despensas ofrecen artículos frescos y perecederos, incluidos productos agrícolas, granos, lácteos y proteínas. Estos alimentos estarán a disposición de los residentes en los condados de Elkhart, LaPorte, Kosciusko, Marshall, Starke y St. Joseph.

Programación de entrega de comida en Indiana

Según la web de Food Banks Of Northern, la próxima entrega se dará el miércoles 2 de julio. La dirección es Condado de Elkhart: en la Iglesia Bautista Northside - 53198 C.R. 9, Elkhart, IN 46514, entre las 10:00 am y 11:30 am o hasta acabar el stock.

Otro programa del Food Banks Of Northern

Programa de Alimentos Suplementarios de Productos Básicos (CSFP, por sus siglas en inglés)

Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP, por sus siglas en inglés)

Programa de Nutrición para Personas Mayores

Programa de mochilas Food 4 Kids