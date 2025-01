Cada enero, Ross Dress for Less ofrece una oportunidad única para sus clientes: precios rebajados hasta los 49 centavos en una amplia variedad de productos. Este evento comienza el tercer lunes de enero y se proyecta a ser una excelente ocasión para quienes buscan descuentos considerables en ciertos artículos. Sin embargo, no todos los locales tienen la misma oferta, y saber cómo aprovechar esta liquidación puede marcar la diferencia.

En esta temporada, los productos navideños y otros artículos de inventario se ponen en liquidación, ofreciendo precios extremadamente bajos para liberar espacio y dar paso al nuevo stock. Los precios son el gran atractivo para los compradores atentos.

El inicio de la liquidación en Ross Dress for Less

La liquidación de 49 centavos en Ross for Less empieza el 20 de enero, de acuerdo con una publicación de la influencer latina @ahorrandoconpina. Según ella, este evento no dura solo un día, sino que se extiende durante varios, permitiendo a los clientes encontrar descuentos en diferentes momentos.

Los compradores deben prestar atención a las etiquetas rosadas, que indican los artículos en liquidación. Además, no todos los productos tendrán el mismo precio, algunos costarán U$D 1.99, U$D 8.99 o incluso un poco más. La clave es acudir temprano y buscar en diferentes establecimientos para encontrar la mejor selección.

Consejos para aprovechar la liquidación

Durante este evento anual, algunos usuarios han expresado su descontento al no encontrar suficiente variedad en ciertas tiendas. Sin embargo, extrabajadores de Ross Dress for Less han aclarado que la venta responde a una estrategia de inventario: los precios más bajos están diseñados para eliminar productos de temporada navideña y abrir paso al stock de regreso a clases.

Entre las recomendaciones para sacar el máximo provecho a la liquidación se encuentran:

Revisar etiquetas de color rosado.

etiquetas de color rosado. Confirmar el precio final en cada artículo antes de comprar.

el precio final en cada artículo antes de comprar. Llegar temprano a las tiendas para tener más opciones disponibles.

Críticas y respuestas de extrabajadores

Aunque esta venta masiva atrae a miles de compradores, algunos han calificado la liquidación como una “estafa”, argumentando que muchas tiendas tienen pocos productos en oferta. Ante estas críticas, excolaboradores de Ross explicaron que la liquidación es una práctica habitual para deshacerse del inventario registrado como de temporada, lo que justifica los precios extremadamente bajos en enero.

No obstante, admitieron que no todos los locales tienen la misma disponibilidad. Mientras algunos cuentan con una amplia variedad, otros presentan menos opciones, lo que puede generar descontento entre los compradores que no logran encontrar lo que buscan.

La liquidación de Ross Dress for Less en enero es una oportunidad que los compradores no deben pasar por alto. Si bien puede haber diferencias en la oferta entre tiendas, estar bien informado y seguir los consejos clave puede marcar la diferencia para quienes desean maximizar su ahorro.

Créditos vídeo: YouTube | @prettynflawed.