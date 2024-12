Frontier Airlines ha sorprendido a los viajeros con una oferta que promete revolucionar el mercado de los vuelos económicos. La aerolínea ha lanzado un pase de vuelos ilimitados, el Go Wild Pass, que permite a los viajeros explorar destinos en Estados Unidos, el Caribe, México y América Latina a un precio sin precedentes. Sin embargo, esta atractiva oferta viene acompañada de ciertos detalles que los pasajeros deben tener en cuenta.

Una oferta inigualable

Si eres de los primeros 5 mil viajeros en aprovechar la promoción, podrás acceder a este pase por solo U$D 299, un precio histórico para los estándares de la industria aérea. Con él, los usuarios tendrán la oportunidad de volar de manera ilimitada entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026. Según Bobby Schroeter, director comercial de Frontier, esta oferta representa el precio más bajo jamás lanzado por la aerolínea, diseñado para ofrecer una mayor accesibilidad a quienes desean explorar el mundo.

Condiciones y restricciones a tener en cuenta

Aunque el precio es extremadamente atractivo, el pase Go Wild no está exento de condiciones. Para comenzar, los viajeros deberán pagar una tarifa nominal de U$D 0.01 por vuelo. No obstante, el modelo de negocios de Frontier incluye una serie de cargos adicionales que los pasajeros deben tener en cuenta, como la selección de asiento, los snacks a bordo y el equipaje. Estos cargos adicionales son la clave para mantener las tarifas base tan bajas, un modelo que ha sido característico de las aerolíneas de bajo costo.

Es importante también considerar las restricciones del pase. El Go Wild Pass incluye una serie de fechas bloqueadas que limitan la flexibilidad de los viajes. Entre ellas, se encuentran los días festivos nacionales, las vacaciones más demandadas como Navidad, Año Nuevo y Semana Santa, así como las fechas de alta temporada turística. Esto significa que, si bien el pase es ideal para quienes buscan viajar fuera de las fechas más populares, no siempre se podrá usar durante las épocas de mayor demanda.

Créditos del video: Youtube | Laura Bronner

Aprovecha rápido: el precio sube después de 5 mil pases

La oferta tiene un carácter limitado. Una vez que se agoten los primeros 5 mil pases, el precio aumentará a U$D 499, lo que agrega urgencia a la decisión de los viajeros. Por lo tanto, quienes estén interesados en aprovechar la oferta deberán actuar rápidamente antes de que los precios suban.

El modelo de negocios de Frontier: tarifas ultra bajas con cargos adicionales

Una de las características distintivas de Frontier Airlines es su modelo de negocio de tarifas ultra bajas. Esto implica que los pasajeros pueden adquirir boletos a precios extremadamente bajos, pero deben estar preparados para pagar cargos adicionales por diversos servicios, lo que puede resultar en un costo total más alto al final. La aerolínea ha implementado b para detectar estos intentos de evasión, con agentes de puerta encargados de supervisar el cumplimiento de las políticas.