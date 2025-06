Perder la tarjeta del Seguro Social puede parecer un incidente menor, pero puede traer complicaciones significativas si no se actúa con rapidez. Esta tarjeta contiene uno de los números más sensibles y valiosos en Estados Unidos: tu número de Seguro Social (SSN), que se utiliza para todo, desde trabajar legalmente hasta abrir cuentas bancarias, obtener beneficios gubernamentales o declarar impuestos. Al extraviarla, te expones a posibles fraudes de identidad si cae en manos equivocadas. Por eso, es fundamental saber cómo actuar de inmediato para proteger tu información y gestionar su reposición.

El primer paso es asegurarte de que efectivamente está perdida y no simplemente extraviada temporalmente. Una vez confirmado, debes comunicarte con las autoridades correspondientes. Aunque la tarjeta en sí no se necesita en la mayoría de los trámites cotidianos (pues basta con conocer tu número), si crees que alguien podría usarla indebidamente, considera reportarlo a la Comisión Federal de Comercio (FTC) y monitorear tu crédito. Además, si la pérdida está relacionada con un robo, puedes presentar una denuncia ante la policía local, lo cual también te servirá como respaldo para futuras gestiones.

Así puedes solicitar una tarjeta de reemplazo

Si decidiste que necesitas reemplazar tu tarjeta del Seguro Social, puedes hacerlo de forma gratuita. La Administración del Seguro Social (SSA) permite solicitar una nueva tarjeta en línea a través de tu cuenta my Social Security, siempre que cumplas ciertos requisitos como ser ciudadano estadounidense, tener más de 18 años y no necesitar realizar cambios en tus datos.

También puedes presentar la solicitud de manera presencial o por correo, llenando el formulario SS-5 y adjuntando documentos originales que prueben tu identidad. En total, solo puedes solicitar hasta tres tarjetas nuevas por año y diez en toda tu vida, a menos que existan circunstancias excepcionales.

Es importante destacar que no es obligatorio portar la tarjeta contigo, y de hecho, la SSA recomienda guardarla en un lugar seguro para evitar su pérdida. Tener claras estas acciones te permite reaccionar con rapidez y responsabilidad, minimizando riesgos y asegurando que tu información personal no sea vulnerada. Si alguna vez pierdes tu tarjeta, no entres en pánico: hay procedimientos claros para ayudarte a proteger tu identidad y recuperar tu documento.