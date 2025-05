Recibir una carta del Seguro Social notificando que te han pagado más de lo que te corresponde puede ser alarmante. Estos llamados pagos en “exceso” (overpayments, en inglés) ocurren cuando la Administración del Seguro Social (SSA) determina que un beneficiario ha recibido más dinero del que debía, ya sea por un error administrativo, un cambio en los ingresos o en el estatus familiar que no fue reportado a tiempo. Lo importante es saber que existen mecanismos para apelar, solicitar una condonación o establecer un plan de pago.

Muchas personas no saben que este tipo de reclamos es relativamente común y que no siempre significa una culpa intencional del beneficiario. Sin embargo, ignorar la notificación o no actuar rápidamente puede derivar en el descuento automático de tus beneficios futuros, en deudas acumuladas o incluso en consecuencias legales si no se resuelve adecuadamente. Por ello, es clave actuar con información y prontitud.

Esto es lo que debes hacer si el Seguro Social te reclama un pago en exceso

El primer paso es leer cuidadosamente la carta que recibes. Allí se detallará el monto que se te reclama, la razón del sobrepago y el período correspondiente. Si consideras que no hubo un error, puedes pagar el monto completo o solicitar un plan de pagos mensuales. Pero si crees que el reclamo es incorrecto, tienes derecho a apelarpresentando el formulario SSA-561 dentro de los 60 días posteriores a la notificación.

También existe la opción de solicitar una condonación del pago (waiver) si no puedes devolver el dinero y si puedes demostrar que el sobrepago no fue tu culpa. Para esto, se debe llenar el formulario SSA-632 y presentar pruebas de que pagar afectaría tu situación financiera. En ambos casos, es importante conservar copias de toda la documentación enviada y dar seguimiento al caso directamente con la oficina del Seguro Social.

Ignorar la carta o no actuar puede llevar a que el SSA empiece a descontar automáticamente una parte de tus beneficios mensuales. Incluso si estás en desacuerdo, comunicarte de inmediato con la agencia es fundamental para proteger tus derechos y buscar una solución justa.