Seguridad Social en EE.UU.: Estos 9 países te impiden cobrar tus beneficios si vives en el extranjero

La Administración de la Seguridad Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) es la encargada de proporcionar una fuente de ingresos a los trabajadores cuando se jubilan o cuando padecen alguna discapacidad. En la actualidad cuenta con más de 71 millones de beneficiarios.

No todos estos afiliados radican en Estados Unidos. De acuerdo a la información de la SSA, el número de personas que cobran sus pensiones desde el extranjero es de 760 000. No obstante, los ciudadanos siguen recibiendo sus beneficios mensuales, con solo algunos casos excepcionales en nueve países.

Países donde no puedes recibir los cheques mensuales

Los países en los que no se abonan los cheques del Seguro Social a los beneficiarios sucede porque Estados Unidos no cuenta con relacionas diplomáticas con estas naciones. Las regiones en las que no se pueden cobrar los beneficios son:

Azerbaiyán

Bielorrusia

Cuba

Kazajstán

Kirguistán

Corea del Norte

Tayikistán

Turkmenistán

Uzbekistán

Cabe destacar que los cheques pueden ser abonados con carácter retroactivo una vez que el afiliado a la SSA se traslade a otro país extranjero en el que se permitan los pagos.

No obstante, si el destino del beneficiado es Cuba o Corea del Norte, no tendrá derecho a percibir ninguna prestación retenida mientras viva en esos países.