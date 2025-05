Si recientemente recibiste un correo electrónico del Seguro Social con el asunto “Todavía hay tiempo”, no lo ignores. La notificación es legítima y advierte sobre un cambio crucial que deben realizar quienes crearon su cuenta de My Social Security antes del 18 de septiembre de 2021. No hacer la migración a Login.gov puede ocasionar complicaciones para gestionar tus beneficios y acceder a servicios clave.

Desde septiembre de 2021, el gobierno federal ha venido implementando Login.gov como la plataforma centralizada para acceder a servicios públicos en línea, incluyendo los del Seguro Social. A través de esta cuenta, se refuerza la seguridad y se simplifica el acceso a múltiples servicios con una sola contraseña.

La importancia de migrar a Login.gov

El principal objetivo de esta transición es cumplir con los estándares federales de autenticación digital y ofrecer una experiencia más segura y uniforme para todos los usuarios del gobierno. Quienes aún usan su nombre de usuario tradicional en My Social Security tendrán que actualizar su acceso para mantener la operatividad de su cuenta.

Además de proteger tus datos personales, Login.gov centraliza el acceso no solo al Seguro Social, sino también a otros beneficios gubernamentales, evitando tener múltiples cuentas para distintos servicios. Esta medida, además, busca prevenir fraudes y errores en las gestiones electrónicas.

Cómo hacer el cambio correctamente

Para realizar la transición, es necesario cumplir con tres requisitos:

Tener más de 18 años Contar con un número de Seguro Social Poseer una cuenta de correo electrónico

El proceso se completa en pocos pasos, directamente desde el portal oficial del SSA:

Ingresa a https://secure.ssa.gov/RIL/SiView.action

Haz clic en “Login.gov”

Se abrirá un enlace externo

Selecciona “Crear una cuenta”

Ingresa tu correo electrónico y crea una contraseña segura

Proporciona tu información personal para verificar tu identidad

Recibe y coloca el código de activación enviado a tu correo

Acepta los términos de servicio

Elige si prefieres recibir notificaciones por correo electrónico o por mensaje de texto

Aquellos que nunca han abierto una cuenta online en el SSA también pueden crearla desde cero, iniciando el proceso directamente desde SSA.gov.

Qué sucede si no haces el cambio

Aunque aún no es obligatorio para seguir recibiendo los pagos mensuales, la transición a Login.gov sí será esencial para realizar cualquier trámite digital. Si decides no migrar tu cuenta, te arriesgas a:

Perder temporalmente el acceso online hasta completar la transición

Realizar gestiones solo por teléfono o en oficinas físicas, que ya operan con personal reducido

Sufrir retrasos o errores al tramitar tus beneficios

Este cambio afecta especialmente a la comunidad latina jubilada, por lo que las autoridades han intensificado las campañas informativas para evitar confusiones.