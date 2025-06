Una nueva plataforma digital promete cambiar el panorama del emprendimiento femenino. CHASM, fundada por Daniella Pierson —quien a los 27 años ya contaba con un patrimonio neto de U$D 200 millones—, propone una red de apoyo exclusiva donde empresarios y empresarias de alto perfil invierten en oportunidades para cerrar la brecha de género.

Con una membresía solo por invitación y una cuota anual de U$D 25 000, CHASM reúne a líderes del mundo de los negocios, como la fundadora de Spanx, Sara Blakely, y el empresario Tony Robbins. El objetivo es claro: convertir el capital, la experiencia y las conexiones en herramientas concretas que impulsen a mujeres fundadoras desde la etapa de ideación hasta una eventual salida exitosa.

CHASM como una respuesta directa a la desigualdad de financiamiento



La plataforma nace como respuesta a una tendencia alarmante: en 2023, las empresas lideradas por hombres recibieron el 98.2% de la financiación de capital riesgo, dejando apenas el 1.8% a las fundadas por mujeres, según cifras de TechCrunch. CHASM busca revertir esta estadística, no aislando a los hombres del proceso, sino integrándolos activamente como parte de la solución. Entre los miembros destacan empresarios con patrimonios de entre U$D 200 millones y U$D 2 000 millones, comprometidos con eliminar las barreras estructurales que frenan a las emprendedoras.

Recursos reales para desafíos estructurales



El corazón de CHASM no es solo financiero. La plataforma ofrece contenido editorial gratuito sobre temas clave como estrategia empresarial, realidades del sesgo de género y consejos de líderes experimentados. También proporciona subvenciones mensuales no dilutivas, impulsadas por las aportaciones de sus miembros. Según Pierson, “las mujeres no solo necesitan capital, sino acceso, estrategias y cercanía con quienes ya han recorrido el camino”.

Instacart se convirtió en el primer socio oficial de CHASM, ofreciendo membresías anuales de Instacart+ a las participantes de la red. Esta alianza busca facilitar el día a día de las fundadoras, liberando tiempo valioso para que puedan concentrarse en sus negocios. La sinergia entre marcas y emprendedoras es un eje clave para que CHASM mantenga su modelo sostenible y expansivo.

Los contenidos de CHASM se dividen en cinco pilares:

Perspectivas desde la sala: lo que realmente dicen los verdaderos fundadores

lo que realmente dicen los verdaderos fundadores Estrategia de empoderamiento: guías prácticas paso a paso

guías prácticas paso a paso La verdad sin filtros: sobre sesgos de género, agotamiento y más

sobre sesgos de género, agotamiento y más Redes y comunidad: conexión directa con capitalistas de riesgo y líderes

Subvenciones y recursos de financiación

El impacto de la plataforma no es solo discursivo. El 80% de cada membresía se destina a los programas educativos y de asesoramiento, mientras que el 20 % se traduce en subvenciones entregadas a nombre de cada miembro. Estos fondos están disponibles en el portal de la comunidad, ClubCHASM.com, y son accesibles para cualquier emprendedora, sin necesidad de ceder participación en su empresa.

CHASM se proyecta como un modelo replicable que desafía el status quo. No busca caridad, sino una redistribución del poder basada en resultados y comunidad. “El capital por sí solo no basta”, resume Pierson. “Queremos crear más emprendedoras exitosas, y para eso necesitamos una red comprometida con soluciones reales”.