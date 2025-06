Así puedes tomar la siesta perfecta, según una científica del sueño: Cambiará tu rutina diaria

Toma una siesta de 20 o 30 minutos como máximo: Exceder ese tiempo podría generar que caigas en un sueño más profundo y que luego tengas problemas para volver a retomar tus actividades. La idea es que la siesta te permita recuperar energías, no que te deje más somnoliento.

Toma en cuenta el tiempo que te toma quedarte dormido: Cuando planees el momento para tomar tu siesta, incluye en el tiempo que destines a ella los minutos que te tomará sumergirte en el sueño. Así, no sentirás que parte de ese tiempo destinado al descanso se “desperdició” manteniéndote despierto.

Mantén una buena higiene de sueño mejorando tu entorno: Aunque la siesta no sea igual al sueño de la noche, es importante que también adecúes el espacio donde descansarás manteniéndolo oscuro y silencioso dentro de lo posible. Si el ambiente no lo permite, puedes optar por utilizar máscaras para ojos y tapones de oído, de modo que tu sueño no sea interrumpido por el exceso de luz o ruido.