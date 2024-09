Una crisis migratoria no solo implica la sobrepoblación de un lugar, sino que los inmigrantes pueden buscar un lugar poco habitado para establecerse debido a los bajos costos y mayores oportunidades. Esto ha ayudado a dos barrios estadounidenses que estaban por desaparecer.

Conoce en esta nota cuáles son estos lugares que sobrevivieron gracias a los inmigrantes latinos y fueron abandonados por sus habitantes anglosajones.

¿Qué lugares son?

Estos se tratan de dos barrios en ciudades grandes. El primero es Oak Cliff, conocido como “La Villita” en Dallas, mientras que en Chicago se trata de Little Village. Esto es de acuerdo con lo relatado por el historiador de la Universidad Penn State A. K. Sandoval-Strausz.

El historiador cuenta que ambos barrios estaban siendo abandonados por sus habitantes, que estaban en la búsqueda de abandonar la ciudad para mudarse a los suburbios. Esto era perjudicial para ellos debido a que dejaban las ciudades sin suficientes personas, puestos de trabajos y negocios para sobrevivir económicamente.

Sin embargo, las olas migratorias, principalmente latinas, llegaron a estos vecindarios vacíos y empezaron a alquilar, comprar casas, negocios, escuelas e iglesias vacías ocupando los lugares abandonados por los anglosajones.

La salvación de estos barrios permitió que mayores latinos empiecen a residir en las zonas aledañas, evitando la decadencia de las ciudades. De acuerdo con el especialista de Penn State, Dallas es 43% latina y Chicago 30%.

“Puedo decir que hay 25 millones de personas que hoy no estarían viviendo en ciudades si esos latinos no hubieran llegado. Si no tuvieras oxígeno para respirar, morirías. Y sin grandes porciones de su población, esas ciudades no funcionarían”, declaró Sandoval-Strausz en una entrevista en la BBC.

