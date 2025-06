Estados Unidos tendrá otra aerolínea de renombre: Spirit Airlines, la marca conocida por sus bajos y accesibles precios, está atravesando una renovación total de su imagen, y ahora busca posicionarse como una de las aerolíneas más importantes de Estados Unidos. En ese sentido, espera desarrollarse para competir de igual a igual con otras flotas de reputación más sofisticada, como United Airlines, American Airlines y Delta.

Spirit Airlines pretende dejar de ser conocida como “aerolínea de bajo coste” y pasar a ser considerada entre las opciones más distinguidas, aunque sin dejar de brindar un toque diferencial en sus beneficios. Luego de atravesar duros meses en bancarrota declarada en el 2024, en los que llegó a poseer una deuda de U$D 1500 millones, se sometió al Capítulo 11 del Tribunal de Quiebra de Estados Unidos, que permite a las compañías iniciar un proceso de reestructuración para evitar liquidar el total de sus activos. Ahora, la aerolínea ha anunciado grandes cambios, que implica renovaciones en su flota, ampliaciones de ruta y nuevos beneficios.

Estos son los cambios que anunció Spirit Airlines

Los nuevos ofrecimientos de la marca, con los que pretende alcanzar el estatus de aerolíneas como Delta y American Airlines, pasan por una renovación de sus aviones, rutas y beneficios.

Como toda aerolínea, Spirit ofrece un programa de lealtad a sus clientes más fieles. Con las modificaciones al mismo, los miembros de élite de Free Spirit ahora podrán acceder a equipaje documentado gratuito, embarque prioritario e incluso seleccionar sus asientos en Big Front. Además, y dado que la aerolínea busca preservar, en parte, sus rasgos distintivos de accesibilidad en cuanto a costes, los umbrales que deben atravesar los pasajeros para acceder a ciertos estándares de Free Spirit son más bajos y asequibles que los de otras compañías.

Spirit Airlines también planea renovar su flota con 92 aviones Airbus A320 los cuales serán adquiridos hasta 2031 y traídos desde Europa. Asimismo, planea implementar una ampliación de rutas que le permita alcanzar destinos que otras aerolíneas dejan de lado.

Los aranceles de Trump podrían afectar los planes de Spirit Airlines

No obstante, pese a los grandes cambios que Spirit Airlines pretende implementar, el convulso ambiente económico podría frustrar o retrasar algunos de sus planes. La renovación de su flota, por ejemplo, será una tarea complicada de cumplir ante las tarifas arancelarias impuestas por Donald Trump. En un inicio, el presidente elevó los aranceles a productos traídos de la Unión Europea al 20%. Pese a que luego se redujeron a la mitad, no hay certeza de que estos no vuelvan a incrementarse en el corto o mediano plazo. De acuerdo a la compañía, esta situación podría significar la postergación de la compra de los aviones Airbus A320 o, inclusive, la cancelación total de la misma. Otra opción que la aerolínea baraja es no adquirir tantos como tiene previsto.