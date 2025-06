La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) actualiza de manera constante su lista de artículos prohibidos de llevar a bordo de los aviones, cuyos criterios por lo general obedecen a riesgos de seguridad y salud de los pasajeros. En ese sentido, es muy importante que quienes viajan con frecuencia o tienen algún vuelo programado en el corto plazo, se mantengan informados de los últimos requerimientos de la autoridad para vuelos hacia, desde y al interior de Estados Unidos.

Por otro lado, entre los artículos imprescindibles que un pasajero suele llevar consigo al momento de realizar un viaje, se encuentra, por supuesto, el teléfono móvil. Este dispositivo ha ganado considerable importancia en nuestra vida diaria dado que su uso ha excedido largamente el de canal de comunicación, convirtiéndose en un medio de transacciones bancarias, dispositivo de trabajo y hasta portador de nuestra identificación.

En ese contexto, es necesario que los usuarios tengan conocimiento de un modelo específico de celular que se encuentra prohibido en los viajes que van desde, hacia y al interior de Estados Unidos, por serias preocupaciones concernientes a medidas de seguridad. Esta medida puede traer ciertos inconvenientes a los usuarios de dicho dispositivo, sobre todo, si no cuentan con otro dispositivo que contenga sus datos, aplicaciones, contactos y funcionalidades de uso frecuente.

Este es el celular prohibido por la TSA en Estados Unidos

La TSA ha prohibido un modelo popular aunque ya antiguo de la marca coreana Samsung en los vuelos. Se trata del Samsung Galaxy Note 7, un modelo que fue lanzado al mercado el año 2016, y que, pese a que actualmente se haya descontinuado, puede estar aún en posesión de muchos usuarios.

La autoridad estadounidense prohíbe que este artículo sea llevado tanto de manera personal, como en el equipaje de mano y facturado, según se puede leer en la página web oficial de la TSA. El motivo de dicha restricción es una falla reportada en la batería del dispositivo, la cual puede ocasionar incendios y explosiones. De hecho, ya ha sido retirado del mercado por tal causa, aunque es probable que algunos compradores continúen usándolo. No obstante, se ha recomendado a los usuarios que detengan su uso en general.

Pese a la importancia de esta prohibición, no era una medida muy conocida por los viajeros, quienes recién se enteraron de manera masiva debido a la popularización de un video de Tik Tok en junio de este año.

La TSA prohíbe artículos riesgosos en aviones de Estados Unidos

El Samsung Galaxy Note 7 no es el único dispositivo restringido por la TSA por peligro de explosiones. La autoridad también emitió comunicados de manera reciente referidos a artículos como las baterías portátiles y de litio.

Los viajeros que no tengan claridad sobre los artículos prohibidos, pueden revisar el sitio web de la TSA, el cual detalla no sólo los elementos que no pueden llevar, sino también si la prohibición es total o solo para algún tipo de equipaje.