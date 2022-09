Mural dedicado a bomberos fallecidos en el 2016 fue cubierto con propaganda política electoral [VIDEO]

Propaganda política afecta mural de bomberos fallecidos en el 2016 | Fuente: Rotafono

Oyentes de RPP Noticias denunciaron este sábado que propaganda política electoral fue colocada sobre un mural dedicado a tres bomberos voluntarios fallecidos en un incendio el año 2016.



A través del Rotafono, precisaron que el hecho ocurrió en el ingreso del túnel de Santa Rosa, que conecta el distrito del Rímac con San Juan de Lurigancho.



Los afiches de propaganda electoral ubicados sobre el mural corresponden al partido político Podemos Perú y su candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, con miras a las elecciones regionales y municipales 2022.

Mario Casaretto, jefe de la cuarta comandancia departamental de bomberos Lima Centro, calificó de una "aberración" lo sucedido con el mural en homenaje a bomberos fallecidos.

El mural representa a Alonso Salas, Raúl Sánchez y Eduardo Jiménez, quienes murieron en un incendio ocurrido en El Agustino el 19 de octubre del 2016. | Fuente: Rotafono

"Es una aberración que no se considere lo que significa para nosotros los héroes. Lo que creemos es que en el tema político los bomberos no opinamos, no participamos y no queremos ser parte de ningún tema que genere una contraposición a lo que nosotros hacemos como bomberos voluntarios", dijo.

"Los bomberos voluntarios atendemos a toda clase de personas que sin distinción de raza, credo, sexo y mucho menos político", añadió.

Afiches fueron retirados

El mural fue creado en el 2020 y retrata a Alonso Salas, Raúl Sánchez y Eduardo Jiménez, quienes murieron cumpliendo su valor en actos de servicio a los bomberos en un incendio ocurrido en El Agustino el 19 de octubre del 2016. Ellos eran miembros de la compañía Roma II, que atendió el incendio en el almacén del Ministerio de Salud y una fábrica de calzado.

Según Mario Casaretto, los afiches electorales ya fueron retirados tras ser constatados por algunos miembros de los bomberos voluntarios.

