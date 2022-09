Madre de familia pide ayuda para que su hijo en cama UCI sea trasladado de urgencia al INSN de San Borja

Hospital Casimiro Ulloa | Fuente: Andina

Una madre de familia solicitó ayuda este jueves para que su hijo de cuatro años sea trasladado de urgencia del Hospital Casimiro Ulloa de Miraflores al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja.

El menor de edad se encuentra en estado de coma tras caer del segundo piso de su vivienda ubicada en Chorrillos el domingo pasado.

A través de Rotafono, Yenifer Valencia explicó que su hijo Jacob fue conducido al Hospital Casimiro Ulloa donde fue operado de emergencia y actualmente se encuentra internado.

Sin embargo, además del fuerte golpe en la cabeza el niño ha sufrido un infarto. Por lo que los médicos del nosocomio indicaron a la mujer que el menor necesita ser trasladado a un hospital con especialistas en neurocirugía pediátrica como el INSN de San Borja.

"Necesitan referencia al Hospital del Niño"

"Ahorita está en cama UCI en el Hospital Casimiro Ulloa, pero necesitan la referencia al Hospital del Niño, ahorita lo que está necesitando es atención de médicos especializados en pediatría para su atención. Necesita atención en cama UCI, neurocirugía y pediatría", expresó Yenifer Valencia.

Los padres de Jacob tienen que gastar en medicamentos porque el Hospital Casimiro Ulloa no cuenta con la especialidad requerida. Debido a esto, ellos esperan que su hijjo sea conducido lo más pronto posibile al INSN de San Borja para salvarle la vida.



