¡Qué envidia! Hincha recibió saludo de cumpleaños de Lionel Messi y se emociona hasta las lágrimas

Lionel Messi es considerado por muchos como el mejor futbolista del mundo. Y es que, tras su consagración como campeón del mundo en Qatar, el argentino se ha ganado la admiración de muchos jóvenes al rededor del mundo.

En esta ocasión, una afortunada fanática recibió la mejor sorpresa de cumpleaños: un saludo de su ídolo, Messi.

Lee también: Lionel Messi se reincorpora a los entrenamientos del PSG entre aplausos y condecoraciones

Lionel Messi sorprende a fanática

A través de la cuenta @revolftbl0 en TikTok, se dio a conocer que Lionel Messi tuvo un hermoso gesto con una hincha por su cumpleaños. En las imágenes se puede ver a la niña sentada en la sala de su casa mientras en su televisor se proyecta imágenes del jugador del PSG y sus compañeros.

Cuando, de pronto, aparece el propio Messi hablándole a la cámara: “Hola María Duarte, quería mandarte un saludo muy grande. Espero que estés bien y desearte todo lo mejor. Te mando un abrazo”.

La muchacha quedó completamente en shock y empezó a llorar. Ante esto, su madre muy emocionada la fue a abrazar.

La reacción de los hinchas

El video no tardó en hacerse viral en redes sociales, actualmente cuenta con 358 mil reproducciones y 42 mil ‘me gusta’. Asimismo, muchos usuarios manifestaron su deseo por recibir un saludo como ese de parte de su ídolo.

Lee también: Niña argentina celebra su cumpleaños levantando la Copa del Mundo como Lionel Messi

“Hoy conocí la envidia”, “Yo lo pongo en el currículum”, “Messi me saluda y es mi último cumpleaños”, “Messi me manda un saludo y me da 3 infartos seguidos”, “Genio Messi”, comentaron algunos usuarios.