Ampeter incómodo con Twitch: “Me apetece irme a Youtube”

En los últimos días, algunos streamers se han mostrado incómodos con la plataforma Twitch, especialmente tras lo ocurrido en ‘RingCraft’, evento que tuvo como rostro principal a TheGrefg. Recientemente, Ampeter se molestó en directo con la plataforma tras una publicación en Instagram.

Ampeter: “Después de esto me voy a YouTube”

Ampeter no dudó en mostrar su molestia con Twitch, luego de ver la publicación que hizo Twitch España en YouTube. "Me apetece, personalmente, irme a YouTube a stremear. Después de esto me voy a YouTube y me la pela (…) Twitch, el otro día subió, una publicación en Instagram donde hablaba con TortillaLand, fichas de personaje (…) De repente, veo mi ficha que sube Twitch, y dice ‘Ampeterby7’ a.k.a ‘Ibai’, que yo digo: Pero ¿qué me estas contando?”, indicó en un primer momento.

Después, criticó que hayan usado una skin que no usa hace dos años, lo que demostraría que en Twitch no ve sus a streams. “Ponen mi skin antigua, de Calvaland, ya no ponen ni mi skin de ‘Tortilla’, han puesto mi skin de hace dos años de Calvaland, y ni se han mirado un episodio mío (…) Me parecía tan m… esta foto de Twitch que yo lo primero que pensé es: Me voy a YouTube y me la pela”.





Ampeter sobre irse a YouTube: “Pronto lo haré”

Ampeter recordó lo que sucedió en el evento de 'RingCraft', aumentando de esta forma sus deseos de cambiar de plataforma en algún momento. “Después de 'RingCraft', después del Rivals de m… que nos hemos comido toda la comunidad, me suben esta foto… Os lo digo de verdad, ganas de irme a YouTube no me faltan y pronto lo haré (…) No sé si me pasaré definitivamente a YouTube, pero pronto haremos un directo para probar un poquito. El flow que se respira últimamente en la comunidad es el de 'estoy hasta la p… de Twitch y me quiero ir a otro lugar'. Con mucho respeto, si Twitch algún día me banea por alguna declaración, bienvenido sea".