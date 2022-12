El cruce de palabras entre el capitán de la selección argentina Lionel Messi y el delantero de Países Bajos, Wout Weghorst, sigue causando sensación en las redes sociales. Por eso a raíz de este tema, en TikTok se hizo viral un video en donde la esposa del jugador, Antonella Rocuzzo, ‘imita’ a su pareja declamando la icónica frase “¿Qué mirás bobo?”.

Antonella orgullosa de Lionel Messi

En un clip publicado por el usuario @sam0202006 se puede observar cómo Antonella acompañada de sus tres hijos, familiares y algunos miembros de seguridad saliendo del estadio donde se disputó el reñido encuentro entre Argentina y Países Bajos, por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

Pero no solo eso, en el video se logra escuchar como la joven dice la popular frase de su esposo tras el cotejo, provocando la risa de sus acompañantes. “¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás? Andá, andá para allá…”, se le oyó decir mostrándose orgullosa por la actitud de su pareja durante el campo de juego.

Como era de esperarse, el contenido audiovisual se volvió viral despertando todo tipo de comentarios a favor, en especial del público argentino. Hasta la fecha, cuenta con 2.8 millones de reproducciones y más de 300 mil “Me Gusta”, convirtiéndose en uno de los videos más vistos en TikTok.

“La verdadera reina argentina. Señores y señoras, con ustedes la alteza real Antonella Rocuzzo de Messi”. “La verdadera primera dama”, “Antonella imitando a Messi. Los queremos mucho”. “Antonella lleva el barrio en la sangre”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué pasó entre Lionel Messi y Weghorst?

Como se recuerda, Messi tuvo un encontrón con el gigante delantero Wout Weghorst, cuando declaraba para la prensa tras el cotejo que ganó su selección ante Países Bajos, en tanda de penales. “¿Qué mirás bobo?, Anda para allá bobo”, le increpó la “Pulga”.

Dicha frase viene causando furor en las redes sociales a tal punto que el mismo Weghorst tuvo que dar su propia versión de los hechos.

“Yo quise darle la mano a Messi después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero él tiró mi mano, no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso fue decepcionante” reconoció Weghorst.