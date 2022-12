Arigameplays se quiebra al no ser nominada a los Premios ESLAND y Juan Guarnizo la consuela: "Tú no necesitas ningún premio"

Como se sabe este año los premios Esland organizados por el streamer español TheGrefg se realizarán en México. Por eso, en los últimos días se dio a conocer cuáles serían las categorías que competirán en el evento. Algo que llamó la atención fue la ausencia de la influencer Arigameplays, quien no estuvo nominada en ninguna de ellas.

Arigameplays estuvo triste por no estar nominada en los Eslands



Ante esta noticia la creadora de contenido no dudó en mostrar su sorpresa con sus miles de seguidores: “Yo ando triste porque no tengo ni una nominación, sí me bajoneó. Hubiera estado chido estar nominada al “Clip del año” por ese clip de estar cantándole al guardia, pero ni modo, algún año será y algún día me votará la gente”.

La respuesta de la gente en redes sociales fue que se merecía estar nominada a lo que ella respondió: “No sé si me la merecía o no. Sé que dependía mucho de la comunidad que estuviera nominada, la comunidad no quiso votar por mí, entonces no me lo merecía tanto”, expresó Ari.

JuanSGuarnizo consoló a Arigameplays

Luego de eso, la mexicana buscó consuelo en JuanSGuarnizo, su esposo y a la vez también es creador de contenido. El streamer escuchó atento lo que sentía su esposa y no dudó en mostrarle su apoyo con palabras de aliento.

Es por eso que Juan tomó el cinturón que ella había ganado en 'La Velada del Año 2' y le hizo recordar algunas cosas: “Estos son meses de trabajo, es el directo más visto en Twitch y la mejor pelea. Esto es mucho más”, se le escuchó decir a Juan.

Para terminar esta escena, Ari le dijo que lo amaba mucho. “Tú eres mi vida” expresó. Este clip se hizo viral en redes sociales y muchos usuarios indicaban que conformaban una relación muy bonita y que eso es el mejor premio que se pueda tener.