Ibai Llanos anuncia que su sueño es salir con Bad Bunny en el nuevo Bernabéu

Ibai Llanos siempre ha mostrado ser un ferviente seguidor del Real Madrid y un fiel fan del cantante Bad Bunny por lo que en una entrevista reveló que uno de sus sueños es juntar algún día estas dos aficiones.

Ibai Llanos, Bad Bunny y el Bernabéu



En una conversación con Riobo y a Pandarina, el famoso streamer español, Ibai Llanos confesó algunos de sus deseos más recónditos. Sin temor a nada, el creador de contenido indicó que uno de sus más grandes anhelos en la vida era mezclar al ambiente del estadio del Real Madrid con la presencia de Bad Bunny.

“Si participo en mi propia velada en el nuevo Santiago Bernabéu y salgo con Bad Bunny y gano yo me retiro. Para mí un sueño sería salir con Bad Bunny en el nuevo estadio”, reveló Llanos dejando impresionados a sus presentadores.

“Hay cosas que he dicho que son un sueño y las he podido cumplir no sé si se podrá hacer, si me preguntas un sueño que tenga en realidad eso sería para mi increíble”, recalcó.

Las palabras del streamer también sorprendieron a los jóvenes quienes subrayaron que esa posibilidad “sería cine puro”.

Esto es cine 🚬 — KOI (@KOI) December 20, 2022

Ibai Llanos y la vez que entrevistó a Bad Bunny

Como se recuerda, el español cumplió este año su sueño de entrevistar y jugar con el cantante Bad Bunny en su canal de Twitch.

Aunque la conversación comenzó con fallas técnicas sirvió para que ambos rompieran el hielo. La charla fue muy comentada ya que era la primera vez que Bad Bunny era entrevistado mediante esa plataforma.

"Esto es algo diferente, yo nunca había pisado Twitch", dijo el artista.

Además, de hablar sobre la vida del artista, Ibai Llanos y Bad Bunny también jugaron una partida de FIFA 22 que acabó en empate y hablaron sobre WWE.

