Arquero hace tapadón con su camiseta y las redes sociales reaccionan: "Ni Benji es capaz de tanta magia"

Los delanteros tienen la responsabilidad hacer goles. Y los arqueros de evitarlos. Sin embargo, un portero acaba de dar la vuelta al mundo por su ingeniosa manera de atajar un penal.

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó una ola de comentarios. ¿Es o no es legal?

Una forma creativa de atajar penales

La cuenta de Fox Sports Argentina (@foxsportsargentina) en TikTok publicó un video con la siguiente descripción: "¿Vale atajar un penal así?".

En él, se puede observar a un joven a punto de disparar un tiro penal. Cuando realiza el disparo, el arquero utilizó su camiseta para atajarlo. Los rivales reclamaron, mientras los compañeros del portero lo abrazaron.

¿Qué dijeron las redes sociales?

Esta acción generó un gran debate en las redes sociales. Algunos señalaron que era legal, aunque otros indicaron que las reglas son distintas en futsal.

El video cuenta, hasta el momento, con más de 83.7 mil me gusta y 881.6 mil visualizaciones. Ante ello, los cibernautas aprovecharon para dejar sus divertidos mensajes.

"¿Tanta carrera para pegarle así? Pense que iba a reventar el arco y le tiró una masita", "Qué reclama, si de por si no iba a ser gol", "Pueden cuestionar mis métodos, pero no mis resultados", "Los penales en cancha chica son a un paso", "No hay nada que diga que no se puede hacer", "Para la próxima que haga un cuarto de milla para agregar impulso", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.