Niño realiza atajada en partido de fútbol y festeja al estilo del ‘Dibu’ Martínez: “Es igualito”

¡Ídolo de grandes y pequeños! El arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez se ha convertido en un auténtico ícono del fútbol a nivel mundial.

Tras sus brillantes actuaciones en la Copa del Mundo Qatar 2022, el portero de Aston Villa es aclamado y copiado por millones de personas. Esto ha quedado demostrado en un video publicado en Twitter, en donde se ve a un niño imitando su divertida celebración en la final del Mundial.

Idéntico al 'Dibu'

La cuenta de Twitter No Context Footy (@nocontextfooty) compartió un clip en donde un niño imita el divertido festejo de Emiliano ‘Dibu’ Martínez en la final del Mundial Qatar 2022.

Tras realizar una atajada en un partido de fútbol, el infante no pudo aguantar la emoción y decidió celebrar al estilo de su ídolo.

Lee también: Ibai planea La velada del Año en Latinoamérica antes de retirarse: "Será en un lugar bastante especial"

El pequeño niño, que portaba los guantes y la camiseta de Emiliano Martínez, cortó el ataque de la escuadra rival con una inesperada tapada. “Vamos hijo, bien, vamos Dibu, grande Dibu, vamos Dibu, venga”, decía la madre del niño en el transcurso de la jugada.

De acuerdo con las imágenes, tras lograr la atajada, el niño se ganó el corazón de miles de usuarios al celebrar como el ‘Dibu’ Martínez.

Emoción por Argentina

De esta manera, Emiliano ‘Dibu’ Martínez demuestra que se ha convertido en un referente para millones de personas de diversas partes del globo terráqueo.

Lee también: Las predicciones en 'El chiringuito' sobre los premios FIFA The Best 2023: "Messi es el favorito"

El portero de la Selección Argentina fue condecorado con el Premio The Best al ‘Mejor aquero del año 2022’. El ‘Dibu’ no pudo aguantar las lágrimas durante su discurso de agradecimiento, en el que recordó el esfuerzo de sus padres.