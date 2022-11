AuronPlay acusa a streamers de no ir a Qatar para evitar el 'hate': “Mucha gente iría si no les dijeran nada”

AuronPlay es uno de los streamers más famosos de Twitch, lo que lo ha convertido en una de las personalidades más populares de España. Recientemente, se refirió a la polémica sobre la realización del Mundial en Qatar y a sus colegas que rechazaron ir a la Copa del Mundo.

AuronPlay: “Mucha gente iría si no les dijeran nada”

AuronPlay se animó a dar su opinión sobre el Mundial Qatar 2022, sin embargo, destacó que muchos influencers no fueron al evento para evitar ser criticados por su comunidad. “Se ve que hubo polémica porque el Mundial este es en Qatar. Bueno, es que Qatar… complicado. También os digo, no lo digo por alguien en especial, mucha gente iría si no les dijeran nada, no nos vamos a engañar, seamos honestos”, señaló el streamer.

AuronPlay: “Hay gente que no va simplemente para ahorrarse las redes”

Por otro lado, AuronPlay destacó que a él no le importa ir al Mundial. Sin embargo, otros sí lo hubieran hecho debido a que desean ahorrarse la ‘funa’ de las redes sociales, debido a que su comunidad podría rechazar que asistan a Qatar para ver la justa mundialista.

“Mucha gente, si supiera que no les van a decir nada, irían porque les suda la po…. Lo que pasa es que nadie tiene hue… a ir. Yo no iría directamente porque me suda la po… el Mundial, pero hay gente que no va para que no les toquen los coj…, y no les digan nada, porque en realidad, les suda toda la po… lo que pasa en Qatar, pero bueno, los entiendo, yo probablemente también haría lo mismo, pero sabemos tanto tú como yo que hay gente que no va simplemente para ahorrarse lo de las redes sociales”, aseguró el español.

Cabe recordar que AuronPlay viene de una polémica con la comunidad latinoamericana, luego de sus comentarios sobre los Premios Esland que se realizará en México, sin embargo, el streamer español destacó que lo malinterpretaron.