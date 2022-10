Auronplay quiere que TortillaLand acabe en Diciembre

Desde que la serie de Minecraft "TortillaLand" inició, se ha convertido en una de las favoritas del público, por lo que muchos no quieren que acabe nunca. No obstante, Auronplay aclaró que el final del servidor cada vez está más cerca y que podría cerrar sus puertas en el mes de diciembre.

No fue hace mucho que alguno de sus usuarios y colegas comenzaron a plantearse la misma pregunta, lo cierto es que Auron tendrá la palabra final para ver en qué momento acaba la serie, ya que no quiere que se alargue más de lo necesario porque podría terminar convirtiéndose en algo aburrido.

El final de TortillaLand 2

Desde hace unos pocos meses, muchos de los usuarios se han preguntado cuándo se cerrará el popular server de Minecraft 'TortillaLand', pues una de sus mentes maestras, Auronplay, ha señalado que espera que la serie no se alargue más de lo necesario, y que sea ecordada como algo genial y que a su público le haya gustado. Fue en su más reciente directo donde el streamer español se expresó: "Mi intención es llegar a principios de diciembre, celebrar un poquito la Navidad y cerrar. Esa es la idea que tengo en la cabeza".

"No es nada nuevo, lo llevo diciendo desde hace un tiempo. Del 1 al 15 de diciembre, seguramente, pactemos el final. Es posible que hagamos un evento navideño y ahí aprovechemos para terminar la temporada", aclaró el español. De la misma forma, Auron no desea que la serie se extienda demasiado: "Si yo quisiera alargar TortillaLand podría hacerlo hasta marzo y seguiría funcionando, pero me gusta que, en las series, la gente se quede con ganas".

"Si yo mirara solo los números y el trabajo, alargaría TortillaLand hasta verano. Es bueno dejar a la gente con ganas... Siempre he dicho que TortillaLand 1 sobraba un mes", finalizó el streamer.