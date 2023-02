AuronPlay regresa a Twitch para participar en los Squid Craft Games 2

¡Volvió! A pocas horas del comienzo de la segunda edición de los Squid Craft Games, el streamer AuronPlay regresó a la plataforma de Twitch. El español participará en el evento de Minecraft que creó junto a Rubius y Komanche.

AuronPlay: La sorpresa de la competición

Tras recibir críticas por sus polémicos tuits publicados hace más de una década, Auron se alejó del ojo mediático durante unas semanas para calmar su estrés. Sin embargo, para sorpresa de miles de usuarios, el streamer español regresó a los directos de la plataforma de Twitch a las 10:45 a.m. (hora peruana) este martes 28 de febrero.

"No me quería perder los Squid Games y me han convencido para estar. Creo que es un proyecto muy bonito y en el que se ha trabajado mucho. En cierto modo debo de estar aquí. Me tocaba. Las cosas como son”, explicó el creador de contenido español, que cuenta con más de 14 millones de seguidores en la plataforma morada.

Pese a que su setup está idéntica a anteriores transmisiones, el streamer catalán ha vuelto con nuevo corte de cabello y nueva cámara web. Auron anunció que llegarán más modificaciones en los siguientes días.

Volverá al descanso tras los Squid Craft Games

El streamer español AuronPlay explicó que volverá a su “retiro espiritual” tras su participación en los Squid Craft Games 2.

Por otro lado, agradeció el apoyo de sus seguidores y colegas streamers. "Nunca había recibido este calor. También quiero agradecer a los compañeros de profesión como Tanizen, Reborn, Komanche, Rubius, Ibai y un alto etcétera”, mencionó el streamer de 34 años.

