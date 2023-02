Canadá vs Estados Unidos EN VIVO por el Premundial Sub 17 Concacaf : horario y por dónde verlo por TV y streaming

El Premundial Sub 17 Concacaf no se detiene. Por la tercera, Canadá vs Estados Unidos se enfrentan para posicionarse como uno de los candidatos al título.

El combinado canadiense quiere quedarse con los tres puntos ante su rival de este miércoles 15 de febrero. En tanto, los estadounidenses saldrán a la cancha con sus mejores elementos para conseguir la victoria.

Entérate a qué hora empieza el partido y por dónde verlo EN VIVO.

Canadá vs. Estados Unidos Premundial Sub 17 Concacaf: la previa

La selección canadiense llega de conseguir dos victorias importantes frente a Trinidad y Tobago y Barbados. Por el momento, se ubican segundos en su grupo, por lo que un triunfo los pondría arriba de su rival de hoy. Por su parte, el conjunto de las barras y las estrellas también consiguió ganar en las dos primeras fechas del torneo, aunque tienen más cantidades de goles anotados.

Ambos equipos no están dispuestos a perder y harán todo lo posible para quedarse con los 3 puntos.

Canadá vs. Estados Unidos Premundial Sub 17 Concacaf: posibles alineaciones

Canadá: Abraham, MacKenzie, Fong, Stefanovic, Omeze, De Montigny, Badwal, Biello, Higazy, Ozimec y Vojvodic.

Estados Unidos: Beadry, Harangi, Díaz, Hawkins, Sawyer, Rudisill, Soma, Vazquez, Habroune, Aquino y Burton.

Canadá vs. Estados Unidos Premundial Sub 17 Concacaf: horarios

México y Nicaragua: 7:00 p.m.

Estados Unidos: 8:00 p.m. (EST)

Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 10:00 p.m.

España: 02:00 a.m. (16 de febrero)

Donde ver Canadá vs. Estados Unidos Premundial Sub 17 Concacaf

El partido se jugará hoy 15 de febrero en el Estadio Pensativo de Antigua en Guatemala. Será transmitido a través del servicio de streaming Star Plus para toda Latinoamérica.

THE CANUCKS🇨🇦 GANA ANTE BARBADOS .



Con goles de Liam Mackenzie y Alessandro Biello Canadá saca la victoria ante Barbados 🇧🇧 y aseguró su pase a los octavos de final del Pre mundial sub 17.#CU17C#concacaf#canada #Barbados#lecturasdelbalon pic.twitter.com/C5O5mKu43a — Lecturas Del Balón (@Lectdelbalon) February 14, 2023