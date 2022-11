'Checo' Pérez explotó contra Max Verstappen y su equipo: "Si tienen dos campeonatos, es gracias a mí"

Sergio 'Checo' Pérez no ha estado nada contento luego de lo ocurrido en el Gran Prix de Brasil, pues esperaba coronarse como el subcampeón de la presente temporada. Por este motivo, el piloto mexicano no dudó en expresar su malestar ante los medios con fuertes declaraciones.

Lee también: Disney y Fórmula 1 llegan a un acuerdo por derechos de transmisión

El problema surgió debido a que Max Verstappen no quiso cederle la sexta posición a su compañero de Red Bull Racing, algo que fastidió por completo al tapatío. Al parecer, la relación entre ambos estaría pasando por un momento tenso.

Pelea en el equipo Red Bull

El pasado domingo 13 de noviembre, George Russel pudo ganar en GP de Brasil, pero lo que terminó acaparando los reflectores fue la tensión entre Sergio 'Checo' Pérez y Max Verstappen. La escudería Red Bull le había pedido al holandés que le cediera la sexta posición a su compañero.

No obstante, Max no hizo caso al pedido, por lo que terminó complicando la búsqueda del subcampeonato de la presente temporada para Pérez, pero el piloto azteca no se quedaría callado, así que cuando los medios le consultaron sobre la carrera, soltó fuertes declaraciones.

Lee también: Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo conmovedor gesto con niño de 11 años

"Si, estoy muy sorprendido. No sé lo que pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, no. Creo que no entiendo sus razones y estoy muy sorprendido... creo que si tienen 2 campeonatos es gracias a mí", confesó el tapatío.

El jefe de Red Bull, Christian Horner, salió para disculparse con Checo por la actitud que mostró su compañero Verstappen en el circuito. "Lo siento por eso (la negativa de Max)", dijo. Pero Sergio le devolvió la respuesta diciendo: "Eso demuestra quién es realmente". No obstante, el holandés prometió ayudarlo en la carrera en Abu Dabi.