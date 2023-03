Chicharito Hernández confirma contacto con Diego Cocca y podría volver a la Selección Mexicana

El argentino Diego Cocca asumió el cargo de director técnico de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo Estados Unidos-Canadá-México 2026. El exestratega de Atlas aseguró que cualquier jugador de nacionalidad azteca tiene las puertas abiertas para vestir la Verde. Ante esto, Javier ‘Chicharito’ Hernández se refirió a la posibilidad de regresar a la ‘Tri’.

¿Vuelve a la Selección?

El delantero de Los Angeles Galaxy, Javier Hernández, confesó que se encuentra disponible para vestir nuevamente la remera de la Selección Mexicana. El Chicha estaría esperando la convocatoria de Cocca para los duelos de la Final Four de la Concacaf Liga de Nacionales y de la Copa Oro, que se jugará el próximo verano en Estados Unidos.

“Yo recibo una llamada hace tres semanas de Diego Cocca para informarme que, al igual que yo, todos los jugadores mexicanos tenemos las puertas abiertas y que obviamente iba a depender de nuestro nivel futbolístico y de las decisiones que él tomara”, mencionó Hernández durante su presentación como socio de la empresa inmobiliaria 100 Ladrillos.

Agradecido con Cocca

El máximo anotador histórico del Tri reveló que ya se recuperó de su lesión y que volverá a los entrenamientos con LA Galaxy en los próximos días. Asimismo, agradeció el gesto de Diego Cocca de llamarlo tras el final de Era Martino.

“Le agradecí la atención por esa llamada y me reiteró que no nada más fue conmigo, que todos los jugadores mexicanos tenemos las puertas abiertas y que ese lugar no los tenemos que ganar”, confesó el delantero de 34 años.

De esta manera, la hinchada mexicana se ilusiona con el posible regreso de una de las grandes leyendas del fútbol azteca. Chicharito Hernández llegaría con 38 años al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026. ¿Lo logrará?