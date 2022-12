Conoce cuáles son los videojuegos que sorprendieron este 2022

El 2022 está por finalizar y muchos se preparan a recibir la llegada del nuevo año. Pero en el mundo del gaming, se vieron varios estrenos de videojuegos en distintas consolas y para todos los gustos. Algunos de ellos no se ganaron el aprecio ni de los jugadores ni de la crítica, pero otros, consiguieron sorprender por su propuesta.

Lee también: Ibai Llanos le responde a ElDed: “Si quieres un día te enseño cómo organizo, pienso y hago los eventos”.

Títulos como 'Sonic Frontiers', 'Sifu', 'Cult of The Lamb' o 'Tunic' son grandes ejemplos de cómo impresionar a los gamers, sin tener una campaña de marketing brutal o generar mucho hype.

'Sifu'

Este juego planea una historia de venganza y redención con ciclos temporales en donde el jugador será 'inmortal' gracias a la ayuda de un talismán que revive a los muertos, pero hará que el personaje envejezca con cada resurrección. Para muchos gamers, fue uno de los mejores beat ' em up del 2022.

Lee también: AuronPlay sobre su visita a Perú: "Si voy, los dejo sin comida". 

'Sonic Frontiers'

Sonic es uno de los personajes más importantes de la industria de los videojuegos. Es por ello, que Sega quería darle un aire fresco al erizo azul, quien logró cautivar a los jugadores con su nuevo juego. Como se recuerda, dicha franquicia no estaba pasando por su mejor momento, pero este año logró revivir a su personaje más popular.

'Marvel Snap'

Otra de las grandes sorpresas del 2022, es 'Marvel Snap'. Su popularidad se debe gracias a la repercusión mediática y el enorme número de actividades que acumula. En el juego, dos jugadores se enfrentan en lados opuestos de un tablero, por lo que para ganar será necesario controlar varias zonas usando los poderes de los héroes.

'Tunic'

Al principio parecía que no sería muy recordado, pero al final logró cambiar la opinión a la crítica. Gracias a su apartado visual y sus referencias a la saga 'The Legend of Zelda', 'Tunic' ha terminado convirtiéndose en uno de los candidatos fuertes para llevarse el premio al mejor indie del año.

'Neon White'

Este título, desarrollado por Angel Matriz, es uno de los juegos más originales y sorprendentes. En él, el jugador controla a un asesino que vive en el infierno y tendrá que ganarle a otros para obtener su redención. Durante la aventura, la combinación de cartas y plataformas será vital para lograr la victoria.

'Vampire Survivors'

Al ser un juego simple, el jugador se enfrentará a hordas de enemigos en una contienda que no parece tener final. Otro de sus factores que lo hace atractivo es su estética pixelizada donde el único objetivo es acabar con los malos, para mejorar el armamento y habilidad del personaje principal.