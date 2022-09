Cristiano Ronaldo y la coincidencia que lo haría campeón de Qatar 2022

Cada vez falta menos para que empiece la máxima cita del fútbol mundial en Qatar, donde seleccionados como Brasil, Argentina, Francia, entre otros países parten como favoritos. Sin embargo, algo que ha llamado la atención de muchos es la extraña coincidencia que pondría a Portugal en el radar gracias a una de sus estrellas.

Según los datos, Cristiano Ronaldo estaría “bendecido” al ser el máximo anotador de la última edición de la Eurocopa. Cabe resaltar que en las últimas tres Copas del Mundo, España, Alemania y Francia tuvieron en sus filas a los máximos artilleros del torneo continental.

Datos que hacen soñar a Portugal

En la Eurocopa 2008, el máximo anotador fue David Villa, quien dos años después se consagró campeón del mundo con España. Durante la edición del año 2012, Mario Gómez fue el goleador del torneo y, dos años más tarde, Alemania alcanzó el título en Brasil. Finalmente, en 2016, Antoine Griezmann fue el jugador con más anotaciones y en Rusia 2018 la selección francesa logró alzar la tan ansiada Copa del Mundo.

Estos datos hacen soñar a más de uno en Portugal; sin embargo, el camino para alcanzar la gloria será complicado. ¿Logrará alzar la Copa Mundial el 'bicho'?

David Villa, Mario Gómez y Antoine Griezmann

Composición Capital

Historia podría repetirse con ‘CR7’

A pesar de ser el máximo anotador en la Euro 2021, la selección de Portugal no parte como una de las favoritas en el Mundial de Qatar 2022. Además, es importante señalar que el ‘Bicho’ no atraviesa un buen momento en el Manchester United, equipo que tiene un buen plantel, pero eso no le estaría bastando para poder sumar.

No obstante, el conjunto inglés no logró clasificar a la Champions League por lo que se encuentra compitiendo en la Europa League, sin embargo, no le ha ido tan bien como se esperaba, ya que en la última jornada cayó en condición de local.