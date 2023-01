David Broncano sobre participar en la Kings League: "Estoy en forma"

La Kings League, el torneo organizado por Gerard Piqué, sigue acaparando la atención de los usuarios en redes sociales. Esta liga es tendencia cada vez que se juega y la última jornada del domingo no ha sido la excepción. Esta fecha tuvo como invitado especial al presentador de televisión David Broncano.

David Broncano no descartó jugar en la Kings League

El comediante llamó la atención de la audiencia al presentarse en la Kings League. Su presencia se dio a notar mucho cuando fue él quien eligió las cartas para definir uno de los partidos. Asimismo, el público lo recibió con los brazos abiertos.

A raíz de esto, surgió la posibilidad de que David Broncano pueda jugar en la competición. El presentador -al principio- se mostró sorprendido, pero luego aseguró que sí podía jugar. Eso sí, le impuso unas condiciones a Gerard Piqué.

David Broncano le impuso una condición a Gerard Piqué

"En esta jornada no. Si me ponéis una tarjeta del 5% de posibilidades, sí. Si no, no. Gerard tiene una tarjeta del 5% que no he visto en ningún sitio. Efectivamente, si toca la de Gerard, yo juego", expresó Broncano ante la atenta mirada del resto.

Pero eso no fue todo, David sacó a relucir su personalidad y estilo de enfrentar las cosas, a tal punto que retó a Gerard Piqué de jugar el torneo. Además, aseguró que está en mejor forma que el exjugador de fútbol. "A día de hoy yo estoy más en forma. Este chaval está con muchas movidas", agregó.

Tras esto, el público se encargó de hacer tendencia los clips en donde David Broncano dejó abierta la posibilidad de jugar un partido en la Kings League. Eso sí, debido al nivel mostrado en la competición, lo más probable sería que participe en un partido de exhibición.