Sergio 'Kun' Agüero se lesionó en la Kings League y peligra su participación en 'La Noche Amarilla': "Me rompí todo"

La presencia de Sergio Agüero en la Kings League de Gerard Piqué se volvió uno de los grandes atractivos del último fin de semana. Sin embargo, el exdelantero del Manchester City salió del campo de juego debido a una molestia que sintió en el aductor.

El Kun pidió su cambio para ser atendido por el equipo médico, encendiendo las alarmas en el Barcelona de Guayaquil. Esto porque el argentino participará en 'La Noche Amarilla'.

La lesión del 'Kun'

El domingo 22 de enero, Sergio Agüero se presentó en el Cupra Arena para enfrentar a PIO FC. Sin embargo, apenas a los 11 minutos, el argentino terminó con un fuerte dolor en una de sus piernas.

El Kun pidió que lo sustituyan para que pueda reposar después del golpe. Luego, se empezó a tocar en la zona de la ingle y a conversar con uno de los médicos para informarle de su lesión.

"Me rompí todo. Cómo me jo** el aductor, la con*** de su ma***", exclamó Agüero. Luego de ello, el exdelantero del Manchester City no volvió a ingresar a la cancha.

Sin embargo, esta noticia ha preocupado a los fanáticos del Barcelona de Guayaquil, debido a que es el invitado especial para 'La Noche Amarilla'.

Como se recuerda, el Kun estaba poniéndose en forma para llegar en óptimas condiciones al amistoso pactado para el 28 de enero. Pero, la reciente lesión pone en duda su participación en la presentación del plantel ecuatoriano.