David Faitelson reveló que TV Azteca no quiso informar casos de doping en la Selección Mexicana

Los casos de doping son comunes en el deporte de élite (aunque no deben serlo). Pero, lo ocurrido en la Copa Confederaciones 2005 sorprendió a más de uno.

El analista David Faitelson reveló, hace poco, que TV Azteca y Televisa quisieron ocultar los positivos de Salvador Carmona y Aarón Galindo durante el campeonato internacional de selecciones.

David Faitelson: “Me dice ‘no puedes transmitir ese casete’”

David Faitelson, quien en ese entonces cubría a la Selección Mexicana antes de su participación en el Mundial Alemania 2006, contó cómo recibió la noticia que Salvador Carmona y Aarón Galindo.

“Llega José Ramón y me dice ‘me acaba de decir Alberto de la Torre que hay dos jugadores en doping positivo en la Selección Mexicana, pero que no se ha dado a conocer, uno es Carmona y el otro es Galindo’”.

En la entrevista con Franco Escamilla, David detalló que mientras se dirigía a transmitir la información exclusiva para TV Azteca, se encontró con diferentes colegas quienes le decían que no era posible transmitir esa información.

“Me encuentro a Medrano y me dice ‘no puedes transmitir ese casete’, lo esquivé; seguí caminando y me encuentro a André: ‘no, ese material no es posible que se pase al aire, David, está prohibido, es algo que le confiaron a José Ramón’, le digo ‘también tú te vas a la chingada’. Le habló a nuestro productor en México y le digo ‘te voy a mandar lo de José Ramón y la exclusiva’, y me dice ‘David, aunque me la mandes no la puedo pasar’, ‘¿entonces no se puede pasar una exclusiva en este canal?’”, afirmó el periodista.

Faitelson sobre bloque de la información: “Al viejo estilo de la dictadura que vivimos en este país

Finalmente, David Faitelson contó que la información se logró dar gracias a la televisora alemana, ZDF, quienes lo entrevistaron y les reveló el caso de doping que estaba siendo ocultado por las televisoras mexicanas.

“Iba caminando entre los camiones de las televisoras y enfrente estaba ZDF, la televisora alemana, le toqué la puerta, le dije ‘mire, yo soy David Faitelson de TV Azteca, hay un caso de doping positivo en la selección mexicana de futbol, ¿a ustedes les interesa saberla?’. Me entrevistó, le dije los nombres, lo que había de doping positivo y salió con la televisión alemana lo que en México habían bloqueado. Lo bloquearon las dos televisoras que manejaban a la selección mexicana de futbol, al viejo estilo priista, al viejo estilo de la dictadura que vivimos en este país, donde te decían, está información sale, esto no sale. Habían tapado lo de Carmona y lo de Galindo”.

En aquella Copa Confederaciones, la selección mexicana clasificó primera en su grupo con 7 puntos, superando a Brasil que sólo hizo 4 puntos. Luego, ‘el Tri’ cayó por penales ante Argentina en semifinales, y perdió 4-3 ante Alemania por el tercer lugar.