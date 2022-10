Diego Lainez es criticado por su desempeño en la Liga de Portugal

Diego Lainez es uno de los jugadores con más potencial en la Selección de México. Sin embargo, periodistas de Portugal han criticado lo hecho en su club hasta el momento.

Y es que, como se recuerda, Diego Lainez llegó al Sporting Braga con la experiencia de haber jugado en un equipo que destacó en la liga española la temporada pasada, donde incluso campeonó en la Copa del Rey.

Lee también: Jesús ‘Tecatito’ Corona no será convocado a la Selección Mexicana y se perderá el Mundial Qatar 2022

De hecho, sus buenas actuaciones hicieron que el cuadro luso se fijara en él, pero desde que llegó no ha podido destacar y llenarle los ojos a su entrenador. Es por esto que unos periodistas de dicho país lo han comenzado a criticar por su bajo rendimiento.

Periodistas critican a Diego Lainez

Tomás Andrade, periodista de O Jogo, comentó que una de las razones puede ser que todavía no se acostumbra a la dinámica del equipo: "He visto jugar a Diego, es un buen jugador, con mucha técnica y cuando entra puede aportar algo al juego de Braga. Sin embargo, todavía no está tan acostumbrado a la dinámica del equipo, como pasa con otros jugadores y particularmente, con el caso de Luri Medeiros, por lo que le cuesta imponerse".

Lee también: Qatar 2022: 'Matador' Hernández asegura que Chicharito no hace falta en la Selección Mexicana

Por su parte, Pedro Rocha, comentarista del mismo medio, argumentó que el mexicano tiene una gran calidad, pero la competencia le juega una mala pasada: “Diego Lainez ya demostró ser un jugador de gran calidad. Tiene buena técnica y mucha fantasía para jugar. Claramente, es un buen jugador; su problema y el de otros jugadores, es que el Braga tiene una plantilla amplia, toda de gran calidad".

Diego Lainez y su participación en Braga

Desde que llegó, el mexicano apenas suma seis partidos jugados con el equipo en donde solo sumó 151 minutos. Durante estas oportunidades aportó con un solo gol y dos asistencias, un balance bastante bajo.