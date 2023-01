Dmitry Bivil descarta posible revancha contra Canelo Álvarez

El boxeador Dmirty Bivol tiene muy claro sus objetivos. Por el momento, el boxeador de Rusia no le interesa tener una revancha contra el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, debido a que quiere concretar una pelea primero contra su compatriota Artur Beterbiev por la unificación de los títulos.

Al parecer el atleta está obsesionado con luchar contra todo aquel que lleve un cinturón. Mientras tanto, el tapatío seguirá disfrutando de su recuperación para volver a regresar a la actividad lo más pronto posible.

Le dijo no a 'Canelo'

Muchos fanáticos del boxeo esperaban con ansias ver una revancha entre el ruso Dmitry Bivol y el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez para este 2023. Sin embargo, el campeón de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo, tiene claro que no desea continuar con dicha rivalidad.

En una reciente entrevista con el medio iFLTV, Bivol confirmó que no habrá una oportunidad para que el tapatío pueda vengar su derrota ante él. Su única meta es conseguir una pelea en contra de su compatriota Artur Beterbiev por los títulos de peso semicompleto del Consejo Mundial y la Federación Internacional de Boxeo.

"No me importa sus planes, para ser honesto. No quiero depender de su decisión para decidir a quién enfrentar. Solo quiero pelear por el cinturón. Si no obtengo la pelea por todos los cinturones, denme otra pelea y seré paciente", comentó Dmitry.

"Quiero pelear por todos los cinturones. Quien tenga cinturones, quiero pelear con él. Solo uno. Suficiente. Solo para obtener los cinturones", agregó.

Por el momento, Beterbiev tendrá un encuentro contra Anthony Yard, pero si sale como el vencedor, la pelea unificatoria de Bivol estaría cerca de volverse una realidad.