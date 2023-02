Edu Aguirre explota contra Lionel Messi tras ganar en los premios 'The Best': “Otro premio que no merece”

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, ganó el premio The Best al mejor futbolista del año, tras ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022. Ante esto, el panelista de El chiringuito, Edu Aguirre, mostró toda su disconformidad con la victoria de La Pulga, asegurando que el ganador debió ser el atacante francés Karim Benzema.

Molesto por Messi

El premio The Best conseguido por Lionel Messi no ha dejado satisfechos a miles de fanáticos del balompié internacional. Este es el caso del periodista Edu Aguirre, quien aseguró que el resultado fue una total injusticia.

"Benzema es pichichi de la Champions. Mete tres goles en octavos de final al PSG, mete tres goles en cuartos de final en Stamford Bridge, mete dos goles en el campo del City y mete el gol definitivo en la vuelta”, señaló el panelista de El chiringuito.

Por otro lado, Aguirre señaló que, lo hecho por Benzema, tiene más mérito que lo logrado por el argentino. "Yo creo que es más difícil lo que ha hecho Benzema este año que lo de Messi. Leo ha metido seis goles en el Mundial y cinco fueron de penalti”.

"Todo estaba preparado para Messi, es un premio más que recibe sin merecerlo”, aseveró el panelista español, mientras que su compañero Cristóbal Soria estalló en carcajadas.

Finalmente, Edu señaló que le aburre que nadie señale a Messi por sus errores, y exageren sus buenas acciones: “Messi da un pase de cinco metros y es el mejor pase de la historia del fútbol. Messi hace algo malo y pasa inadvertido porque, como lo hace Messi, tampoco es. Messi le cae bien a todos, y hay otros que caen peor, por eso me aburre ya”, añadió el periodista madrileño.

Messi, The Best

El futbolista argentino Lionel Messi obtuvo su segundo premio The Best, luego de ser la gran figura de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Para muchos, la ‘Pulga’ ya es considerado el mejor jugador de todos los tiempos.

