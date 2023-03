Edu Aguirre sobre una posible salida de Kylian Mbappé de PSG: "Está empeñado en dejar una puerta abierta al Real Madrid"

La afición del PSG sigue molesta después de la eliminación de su equipo ante el Bayern Munich. Sin embargo, Edu Aguirre considera que Kylian Mbappé tiene más argumentos para dejar al conjunto parisino.

Asimismo, cree que el delantero francés acabará jugando en el Real Madrid.

¿Mbappé dejará al PSG?

El Bayern Munich selló su pase a los cuartos de final de la Champions League. Mientras los alemanes celebran su victoria, el Paris Saint Germain vio como sus sueños de proclamarse campeones de Europa se desmoronaron. Lionel Messi y Kylian Mbappé fueron algunos de los elementos que se ganaron críticas por parte de la hinchada.

Edu Aguirre decidió expresar su opinión en El chiringuito de jugones. "La frase que para mí es clave es 'Después ya veremos... No tiene por qué decir eso y dice 'Después ya veremos'... Está empeñado en no dejar una puerta abierta... En dejar una puerta abierta, en no cerrar una puerta al Real Madrid', dijo el periodista.

"Él quiere venir al Real Madrid y porque yo creo que jugará en el Real Madrid. Lo que pasa es que esta eliminación no significa nada para Mbappé. Mbappé lo tenía claro, esto le da más argumentos para que después de este verano, aunque yo creo que va a ser difícil negociar con París, diga 'Yo le he intentado'", añadió Edu.

Por último, Aguirre expresó que el PSG le dio todo para que él sea el líder del proyecto. Asimismo, criticó a algunos refuerzos del cuadro parisino como Nuno Mendes, Fabián Ruiz y Carlos Soler.

💣💥 "Esto le da más argumentos a Mbappé para decir... HASTA AQUÍ"



🤨 Llega #EduAguirre con todo a #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/WFYNVLvz0a — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 8, 2023