Kylian Mbappé sobre una posible llegada a la Serie A: "Si voy, será al AC Milan"

El pasado lunes 27 de febrero, se llevó a cabo la ceremonia del FIFA The Best 2023. A pesar que no obtuvo un premio, Kylian Mbappé fue incluido en el equipo ideal de la temporada. En la gala, el francés le contestó a un fan si desearía jugar en Italia.

El delantero respondió que solo iría al AC Milan. Asimismo, 'Donatello' aún tiene que resolver su futuro con el PSG.

La relación entre el AC Milan y Mbappé

El Real Madrid y Florentino Pérez aún sueñan con contratar a Kylian Mbappé. Por el momento, el futuro del francés es muy incierto y eso inquieta mucho al Paris Saint Germain. Como se recuerda, el delantero dispone de una carta para irse libre en el 2024, la cual puede usar para salir este verano.

Por el momento, Kylian aún sigue esperando las ofertas de los clubes que lo pretenden. Sin embargo, Mbappé ilusionó a los hinchas del AC Milan cuando los mencionó en la gala FIFA The Best 2023. Hace unos meses, 'Donatello' reconoció en La Gazzeta dello Sport que es un seguidor rossonero desde que era pequeño.

"Mi conexión con el Milan es especial. De niño tenía una niñera italiana y pasaba mucho tiempo con su familia, todos hinchas del Milan. Así que gracias a ellos yo también animaba a los rossoneri y veía muchos partidos del AC Milan", declaró el artillero galo.

"Siempre dije: si juego en Italia será solo en el Milan. En cambio, si hubiera dicho lo contrario, me habrían matado... En serio, solo puedo felicitar por el Scudetto ganado al Milan, con muchos amigos franceses e Ibrahimovic, una leyenda a la que respeto mucho", agregó Mbappé.

