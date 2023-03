España vs Dinamarca EN DIRECTO por el Campeonato de Europa Femenino Sub 17: horario y por dónde verlo

La acción no se detiene en el Campeonato de Europa Sub 17. España vs Dinamarca tendrán un duelo apasionante por el Grupo 6 del torneo. La Furia Roja quiere otro triunfo, aunque las danesas no planean caer ante sus rivales.

Entérate a qué hora empieza el partido y por dónde verlo EN DIRECTO vía canales de TV y streaming.

La Selección Española viene de golear a su similar de Serbia por un marcador de 5 a 0. Actualmente, son las líderes de su grupo con seis unidades. De hecho, han asegurado su pase a la siguiente ronda. No obstante, quieren seguir acumulando triunfos y saldrán con todo para mantenerse en la punta.

Por otro lado, las danesas están ubicadas en la segunda casilla, con el mismo puntaje, pero tienen una gran oportunidad de robarle el puesto a sus rivales. En su anterior encuentro, golearon a Bielorrusia 3-0. Asimismo, intentarán acabar con la buena racha de 'La Furia Roja' en el campeonato sub 17.

España vs. Dinamarca Campeonato de Europa Femenino Sub 17: posibles alineaciones

España: López, Gómez, Martínez, Camara, González, Ainoa Gómez, Cubo Barroso, Alguacil, V. López, Redondo y Segura.

Dinamarca: Moller, Callesen, Vestermark, Nautrup, Juul, Saini, Antvorskov, Byrnak, Laursen, Lerche y Kaihoj.

España vs. Dinamarca Campeonato de Europa Femenino Sub 17: horarios

México y Nicaragua: 7:00 a.m.

Estados Unidos: 9:00 a.m. (EST) / 8:00 a.m. (C) / 6:00 a.m. (P)

Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 a. m.

Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 10:00 a. m.

España: 2:00 p. m.

Donde ver España vs. Dinamarca Campeonato de Europa Femenino Sub 17

El partido se jugará este sábado 18 de marzo en el Sport Center of FA of Serbia, el cual está ubicado en la ciudad de Stara Pazova, Serbia. Será transmitido a través de la plataforma de streaming de UEFA.