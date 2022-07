¡Rompió su silencio! Tras la salida de Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, presidente de la FPF, salió al frente para aclarar los rumores que lo sindican como el principal responsable de la mala gestión en la renovación de los contratos del ‘Tigre’ y el ‘Ciego’.

En entrevista con América Deportes, Lozano confirmó que, si mantuvo conversaciones con Roberto Silva para ofrecerle el puesto de director deportivo, cargo que ostentaba Oblitas hasta antes de perder el partido de repechaje ante Australia. Sin embargo, su intención nunca fue prescindir de los servicios del exentrenador de Sporting Cristal. Por el contrario, pretendía ofrecerle un mejor empleo dentro de la FPF: el puesto de director general.

"Uno cosa es ser director general de Fútbol y otro es director deportivo de la Selección Mayor, que en su momento lo habíamos conversado con Roberto Silva", sostuvo el presidente de la FPF.

Asimismo, el mandamás de la FPF precisó que espera reactivar las negociaciones con el exmundialista para ofrecerle el cargo y continuar contando con sus servicios en la institución.

"Juan Carlos Oblitas tiene una conversación pendiente con la FPF. Y solo él podrá decidir si acepta la propuesta o no lo que le ofrece la Federación. Dependerá de él si está dispuesto a cumplir todas las tareas que se está encomendando", añadió.





¿Por qué Juan Carlos Oblitas dejó la FPF?

Según reveló el ‘Ciego’, decidió dejar su cargo de director deportivo al no encontrar “reciprocidad” de parte de la dirección de FPF para renovar su contrato.

“Desde que mi situación contractual terminó, he tenido siempre la intención y predisposición de continuar en el cargo, para retomar el proyecto que se inició hace más de siete años. Lamento no haber encontrado reciprocidad por parte de la FPF en esta intención, por lo que me toca concluir con esta linda etapa de mi carrera profesional”, expresó el exseleccionador en un comunicado de prensa.