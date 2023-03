Gabriel Cichero, jugador de Porcinos FC de la Kings League, revela que quiere volver a la Selección Venezolana

¡Sueña con su regreso! Gabriel Cichero se ha consagrado como una de las principales figuras de la primera edición de la Kings League. El capitán de Porcinos FC ha liderado a la escuadra de Ibai Llanos rumbo a la ‘Final Four’ del próximo domingo 26 de marzo. En medio del pasado ‘After Kings’, el defensor de 38 años confesó que sueña con volver a una convocatoria de la Selección Venezolana.

De Venezuela para el mundo

En pleno programa de ‘After Kings’, el zaguero le consultó a Gerard Piqué cómo sería el procedimiento si un futbolista es convocado a una selección nacional.

“Una pregunta. Si a un jugador de la Kings League lo llama un equipo de Primera División o una selección nacional, ¿Qué pasaría en ese sentido? ¿No puede ir?”, preguntó el capitán del equipo de Ibai Llanos. “En ese caso, prioriza el jugador en cuestión. Si quiere ir con la selección o con un equipo de Primera División, tiene que levantar la mano y decir ‘dejo la liga’ o habla con el propietario y le explica la situación”, respondió Piqué.

Al ser consultado sobre una posible convocatoria a la Selección Venezolana, Cichero aseguró: “Bueno, un futbolista que no le gusta ir a su selección, pues simplemente no es jugador. Yo me siento en gran forma física y mental para representar a mi país. Yo creo que Piqué jugaría tranquilamente con un pie en el fútbol profesional. Yo, que soy futbolista y defensor, tranquilamente jugaría también”, aseguró el integrante de la Kings League.

Su gol ante Chile

Gabriel Cichero también recordó su icónico gol ante la Selección Chilena en los cuartos de final de la Copa América Argentina 2011. “Esa foto es una foto que unió a todos los venezolanos, fue contra Chile, que los reventé. Ahí está Vizcarrondo. Para mí es un honor. Si Pekerman necesita un central o un lateral izquierdo, aquí estoy”, dijo el exdefensa de la ‘Vinotinto’.