La loca propuesta de Ibai Llanos para la Kings League: "¡Qué se juegue a oscuras!"

La Kings League sigue siendo tendencia gracias al gran nivel de juego que muestran los equipos. Una característica que lo diferencia de un partido de fútbol normal es el uso de cartas. Estas permiten usar comodines que pueden cambiar el desarrollo de un encuentro.

Ibai Llanos propone carta para jugar a oscuras

Esto lo sabe muy bien Ibai Llanos, quien este lunes 23 de enero ha propuesto la incorporación de una nueva carta en una transmisión de Twitch. Esta solicitud fue hecha en la última reunión que tuvieron los presidentes de los equipos después de la jornada 4.

Ibai Llanos pidió la palabra para realizar su peculiar pedido. “Yo hablando de eso quería proponer una carta. He estado pensando estos días y creo que a los espectadores les puede gustar bastante. He consultado con la liga para ver si es posible y al parecer sí lo es”, expresó el streamer.

El español reveló que obligaba a los futbolistas a jugar sin iluminación, aunque no supo definir el tiempo de funcionamiento.

“No sé cuantos minutos o segundos sea esta carta, no he entrado tanto en profundidad, pero me gustaría que hubiese una carta en el que si se saca esa carta se juegue a oscuras. Es decir, se apaguen todas las luces del campo y que la gente en sus casas pueda ver el partido porque las cámaras están preparadas para eso”, expresó Llanos.

Ibai Llanos explicó cómo se jugaría sin luces



Luego de las preguntas de los presidentes de los clubes, Ibai Llanos tuvo que explicar cómo es que se jugaría sin luces. “El balón se vería, sería un balón especial con luces preparado y la gente desde casa lo podrá ver. El árbitro irá con unas gafas especiales para ver todo lo que ocurre”, acotó.

La cuenta oficial del torneo subió este pedido de Ibai Llanos, pero no confirmó o descartó esta posibilidad.