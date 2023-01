La reacción de Gerard Piqué al nuevo lanzamiento de Shakira y Bizarrap

El productor argentino Bizarrap, confirmó a través de sus redes sociales que este 11 de enero será el lanzamiento de ‘Music Sessions 53’ acompañado de Shakira. Tras su separación con Gerard Piqué, la colombiana ha lanzado canciones dedicadas para él y esta no sería la excepción.

La reacción de Gerard Piqué

Este nuevo tema musical ha emocionado a muchos fans, quienes esperan que Shakira siga lanzando indirectas contra el ex jugador del Barcelona, justo como lo hizo en ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’.

Lee también: Milán se lleva las miradas durante transmisión en Twitch de su padre Gerard Piqué: "El hijo dándole lecciones al padre"

Por su parte, Gerard Piqué hizo lo propio por medio de su cuenta de Twitter, donde dejó un mensaje simple pero contundente. El presidente de la Kings League envió un tuit con emojis referentes al circo.

Aunque no se ha confirmado, podría ser un mensaje para la madre de sus hijos. Pues el tuit fue compartido unas horas antes de la confirmación de la colaboración entre Shakira y Bizarrap.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

La indirecta de Shakira a Gerard Piqué

En los últimos días, Shakira compartió una pista sobre un futuro lanzamiento, que ahora se sabe que es una colaboración con el productor argentino. El pasado martes un avión se paseó en Mar del Plata con un mensaje: “Una loba como yo, no está pa’tipos como tú. 11.01.23”.

Lee también: Shakira envía comunicado a Gerard Piqué por exponer a su hijo en una transmisión en Twitch

Además, en las últimas horas se filtró un fragmento de la canción, la cual confirma que es una tiradera para Gerard Piqué: “A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique, yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-piqué”.