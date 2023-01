Ibai y su sorprendente reacción al tema de Shakira y Bizarrap: "Descansa en paz, Gerard Piqué"

¡Se fue con todo! Bizarrap estrenó este miércoles 11 de enero su ‘BZRP Music Sessions #53’ al lado de la cantante Shakira. La colombiana aprovechó el espacio que le brindó el rapero argentino para enviarle indirectas a su expareja Gerard Piqué.

Lee también: La reacción de Gerard Piqué al nuevo lanzamiento de Shakira y Bizarrap

Tras el lanzamiento de la canción titulada Pa tipos como tú, varias celebridades han reaccionada al videoclip y la letra, incluido el streamer Ibai Llanos.

Ibai Llanos reacciona en Twitch a la canción de Shakira y Bizarrap

Ibai no tuvo reparos en reaccionar a la canción de Shakira dedicada a Gerard Piqué, a pesar de ser socio del exfutbolista en varios negocios.

“Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, fue la frase que generó los gritos del streamer. “Descanse en paz Gerard Piqué”, expresó el español al término de la canción.

Lee también: Ibai Llanos le responde a ElDed: “Si quieres un día te enseño cómo organizo, pienso y hago los eventos”

Asimismo, Llanos hizo hincapié en una parte del tema que habla sobre las pocas horas que el exdefensa del Barcelona pasa en el gimnasio.

“Esto en verdad que no lo entiendo. Porque no ha pisado un gimnasio en su p.. vida. Toda la canción lo entiendo y reparte hostias, pero es verdad que este hijo de p.. lo que es un gimnasio lo ha pisado menos que yo”, bromeó el streamer.

¿Por qué terminaron Shakira y Gerard Piqué?

A mediados del 2022, Shakira y Gerard Piqué anunciaron a través de un comunicado su separación tras más de 10 años de relación. Según la prensa española, esto se debió a una supuesta infidelidad por parte del futbolista.

Escucha la nueva canción de Shakira y Bizarrap en Studio 92 y Audioplayer

Meses después, se confirmó que el campeón del mundo mantenía una relación con Clara Chía, una joven de 23 años y trabajadora de Kosmos, productora que dirige Piqué.