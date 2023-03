Ibai Llanos vuelve a hablar sobre su cambio físico y responde a sus críticos: “Fracasa quien no lo intenta”

¡A darle con todo! Ibai Llanos protagoniza desde hace un par de meses uno de los procesos de cambio físico más esperados de todo internet. Mediante su cuenta de Twitter, el streamer vasco aprovechó para referirse al desarrollo de su disminución de peso. Él aseguró que han sido semanas difíciles, en las que no ha podido entrenar al ritmo deseado.

Ibai Llanos y su lento cambio físico

En uno de los últimos videos de YouTube, el popular ‘Ibaisito’ detalló que ha vivido tiempos complicados, donde no ha entrenado como debería. La razón: los constantes proyectos y eventos de videojuegos en la plataforma de Twitch. Ante ello, Ibai ha prometido volver al ritmo de entrenamiento, garantizando un considerable descenso en su peso para el próximo mes.





Aparte de reconocer su estancamiento en su cambio físico, el presidente de Porcinos FC animó a sus seguidores a concluir con sus proyectos, asegurando que volverá a entrenar con normalidad para demostrar su compromiso con su físico y salud mental.

Ibai Llanos es blanco de críticas

Las primeras complicaciones en el proceso de cambio físico de Ibai han causado las críticas de cientos de usuarios en redes sociales. La más llamativa fue la del usuario ArellanoGlou, quien no dudó en tildar de “fracasado” al streamer vasco.

“Ibai vuelve a fracasar con su cambio. Excusas y más excusas. Y lo único que alega es falta de motivación. Por mucho dinero, dietistas y preparadores que tengas... Si no tienes disciplina, fracasas. Háblale de motivación al mileurista que entrena como si fuera el último día”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ibai vuelve a fracasar con su cambio. Excusas y más excusas. Y lo único que alega es falta de motivación.



Por mucho dinero, dietistas y preparadores que tengas... Si no tienes disciplina, fracasas.



Háblale de motivación al mileurista que entrena como si fuera el último día pic.twitter.com/Cu0lD4Z1ou — ARELLANOGLOU 🇬🇷🇨🇵 (@Arellanoglou) March 12, 2023

Ante esto, Ibai respondió a su crítica, afirmando que las personas que fracasan son aquellas que no aceptan los retos. “Fracasa quien no lo intenta. Nunca llames fracasado a alguien que no para de intentarlo una y otra vez. Tampoco lo he dejado. Entrené ayer y he entrenado hoy. Voy a ponerme estos tweets en mi habitación para leerlos cada mañana”, respondió el creador de contenido.

Fracasa quien no lo intenta. Nunca llames fracasado a alguien que no para de intentarlo una y otra vez. Tampoco lo he dejado. Entrené ayer y he entrenado hoy. Voy a ponerme estos tweets en mi habitación para leerlos cada mañana. https://t.co/uzJv0PPUgB — Ibai (@IbaiLlanos) March 14, 2023