Ibai sobre su cambio físico: “Estamos avanzando en el buen camino”

Ibai Llanos, en medio de los eventos exitosos que viene realizando, y los viajes que realiza por el mundo, decidió entrar a una rutina para iniciar su cambio físico. En estos primeros días, el streamer decidió comentar un poco más respecto a esto.

Ibai Llanos cree estar en el camino correcto

En unos de los streams recientes de Ibai Llanos, el español destacó que va llevando bien su cambio de rutina, sin embargo, recalcó que no es un entrenamiento extremo, ya que combina cosas relajantes como de intensidad, según le dice su entrenador: “Pero estamos avanzando en el buen camino, en el camino correcto. Yo es que tampoco hago un entrenamiento de ser el más fuerte del mundo, obviamente, pero bueno, lo voy combinando, a veces hago un poquito de fuerza, otro día menos y tal, según me va diciendo Valentín”.

Ibai Llanos y las caminatas en medio de su entrenamiento

Ibai Llanos detalló que, además del entrenamiento de fuerza, también hay días donde aprovecha para caminar unos kilómetros. Asimismo, destacó que come lo que le manda Valentín y Fargan, para poder mantener bien la rutina del cambio físico que se propuso en directo: “Hay días que me toca simplemente caminar, lo bueno es que es una zona de mucha cuesta, mucha montaña aquí en Andorra ja ja, y entonces está muy bien, la verdad que hago unos cuantos kilómetros y bueno, yo que estoy así bastante gordito, pues me sirve, pero básicamente, como resumen chavales, yo hago lo que me dice Valentín, lo que me dice Fargan, y como lo que me preparan”.

Ibai Llanos viene de presentar la ‘Kings League’, junto a diferentes streamers como TheGrefg, Spursito, Rivers, Juansguarnizo, DjMariio, entre otros. El proyecto juntará a 12 equipos dirigidos por streamres y contará con 11 jornadas de fútbol 7 con una duración de 40 minutos.