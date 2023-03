Iker Casillas le pide a Florentino Pérez que la próxima final de la Kings League se juegue en el Santiago Bernabéu

El pasado domingo 26 de marzo, se disputó la Final Four de la Kings League. Aniquiladores y El Barrio fueron los equipos que llegaron al último partido del torneo creado por Gerard Piqué e Ibai Llanos. Finalmente, el cuadro de Adri Contreras se alzó con la copa de la primera edición del campeonato.

Las semifinales y finales del torneo se disputaron en el Camp Nou, estadio del Barcelona FC. Es más, todos los encuentros del campeonato se jugaron en la ciudad catalana. Por lo que, Iker Casillas ha confesado que le gustaría que la próxima edición de la Kings League tenga presencia también en Madrid.

El pedido de Iker Casillas a Florentino Pérez sobre la Kings League

Tras el final de la Kings League, Iker Casillas le envió un mensaje a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. El excampeón del mundo le pidió al directivo del club blanco que permita que la próxima final del torneo se lleve a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu.

“Espero y deseo que la próxima FINAL FOUR de la Kings League sea en el renovado, inigualable y templo madridista: SANTIAGO BERNABÉU”, escribió el exportero en su cuenta de Twitter.

Espero y deseo que la próxima FINAL FOUR de la @KingsLeague sea en el renovado , inigualable y templo madridista: SANTIAGO BERNABÉU!! 🏟️ 🤴 ⚽️ — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 26, 2023

¿Cómo le fue a Iker Casillas en la Kings League?

Iker Casillas es uno de los presidentes de los clubes que conforman la Kings League. El equipo del ex Real Madrid se llama 1K FC. El cuadro del exportero no pudo acceder a la Final Four del torneo tras caer en la onceaba fecha 2-3 ante Ultimate Móstoles.

Con este resultado, el equipo de Casillas no pudo quedar entre los ocho primeros, por lo que se despidió del torneo.

Neymar se suma a la Kings League

En la final de la Kings League, Gerard Piqué reveló que Neymar tendrá un equipo en la Kings League Brasil. De esta manera, el astro del PSG se suma a Ronaldinho, quien también contará con su propio club.

Neymar secuestra a Piqué y le reclama un equipo de la Kings League. CINE.#KingsLeagueF4 pic.twitter.com/1djL4j5EzX — Kings League Clips (@KLClips) March 26, 2023